22 Ağustos 2025 Cuma
  • Beşiktaş bir transferi daha bitiriyor! Rıdvan Yılmaz geri dönüyor
Spor

Beşiktaş bir transferi daha bitiriyor! Rıdvan Yılmaz geri dönüyor

Beşiktaş, Rangers'ta forma giyen eski oyuncusu Rıdvan Yılmaz'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlıların, İskoç ekibiyle anlaşmaya vardığı öğrenildi.

TRT Spor22 Ağustos 2025 Cuma 11:18 - Güncelleme:
Beşiktaş bir transferi daha bitiriyor! Rıdvan Yılmaz geri dönüyor
Beşiktaş, eski sol beki Rıdvan Yılmaz'ın transferi için Rangers'la görüşmelerde sona geldi. 24 yaşındaki oyuncunun yeniden siyah-beyazlı formayı giymesi an meselesi.

Siyah-beyazlılar, Rıdvan'ı kadrosuna katmak için Rangers ile yürüttüğü görüşmelerde önemli mesafe kat etti.

Beşiktaş altyapısından yetişen ve 2022 yılında 4 milyon euroya Rangers'a transfer olan Rıdvan, İskoçya'da geçirdiği iki sezonda zaman zaman sakatlık problemleri yaşadı. 24 yaşındaki oyuncunun Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı ve yeniden Beşiktaş forması giymeye istekli olduğu ifade ediliyor.

GLASGOW RANGERS KARNESİ

Ranger formasıyla 77 resmi maça çıkan milli sol bek, 2 gol ve 6 asist ile takımın katkı sağladı.

