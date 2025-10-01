İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Ekim 2025 Çarşamba / 9 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,595
  • EURO
    48,8161
  • ALTIN
    5166.29
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş, BKT Avrupa Kupası'na mağlubiyetle başladı
Spor

Beşiktaş, BKT Avrupa Kupası'na mağlubiyetle başladı

Beşiktaş GAİN, BKT Avrupa Kupası'nda sezonun ilk hafta maçında karşılaştığı Litvanya ekibi Lietkabelis'e 85-79'luk skorla mağlup oldu.

AA1 Ekim 2025 Çarşamba 21:55 - Güncelleme:
Beşiktaş, BKT Avrupa Kupası'na mağlubiyetle başladı
ABONE OL

Beşiktaş GAİN Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası 2025-2026 sezonu ilk haftasında Litvanya temsilcisi Lietkabelis'e deplasmanda 85-79 mağlup oldu.

Siyah-beyazlılar, B Grubu'ndaki ilk maçında Lietkabelis ile karşı karşıya geldi.

Panevezys kentinde yer alan Kalnapilio Arena'da oynanan müsabakanın ilk periyodunu Lietkabelis, 22-19 üstün tamamladı.

İkinci çeyrekte toparlanan Beşiktaş, soyunma odasına 43-35 önde girdi.

Siyah-beyazlılar, üçüncü periyodu da 57-55 üstün bitirdi. Dördüncü ve son çeyrekte daha etkili oynayan Lietkabelis, karşılaşmadan 85-79 galip ayrıldı.

  • Beşiktaş basketbol
  • Avrupa Kupası maçı
  • Lietkabelis maçı

ÖNERİLEN VİDEO

Dnipropetrovsk bölgesinin kontrolü Rusya'ya geçti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.