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Spor

Beşiktaş, BKT Avrupa Kupası'nda Hapoel Shlomo ile karşılaşacak

BKT Avrupa Kupası A Grubu'nun 12. hafta maçında Beşiktaş, İsrail ekibi Hapoel Shlomo karşılaşacak.

AA17 Aralık 2024 Salı 10:43 - Güncelleme:
Beşiktaş, BKT Avrupa Kupası'nda Hapoel Shlomo ile karşılaşacak
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Beşiktaş Fibabanka Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu'nun 12. haftasında yarın İsrail ekibi Hapoel Shlomo ile deplasmanda karşılaşacak.

İsrail'in Tel Aviv kentindeki Samokov Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak.

Grupta çıktığı 11 maçta 7 galibiyet ve 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş, haftaya 3. sırada girdi.

Oynadığı müsabakaların 6'sını kazanan ve 5'inden mağlubiyetle ayrılan Hapoel Shlomo ise 5. basamakta yer aldı.

İki takım arasında organizasyonun 3. haftasında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yapılan karşılaşmada Beşiktaş, Hapoel Shlomo'ya 101-87 mağlup olmuştu.

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