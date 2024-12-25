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Spor

Beşiktaş, BKT Avrupa Kupası'nda ratiopharm Ulm deplasmanında

BKT Avrupa Kupası A Grubu'nun 13. hafta maçında temsilcimiz Beşiktaş Alman ekibi ratiopharm Ulm deplasmanına konuk olacak.

AA25 Aralık 2024 Çarşamba 10:54 - Güncelleme:
Beşiktaş, BKT Avrupa Kupası'nda ratiopharm Ulm deplasmanında
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Beşiktaş Fibabanka Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu'nun 13. haftasında yarın Alman ekibi ratiopharm Ulm ile deplasmanda karşılaşacak.

Almanya'nın Ulm kentindeki 'da ratiopharm Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak.

Grupta çıktığı 12 maçta 7 galibiyet ve 5 yenilgi yaşayan Beşiktaş, haftaya 5. sırada girdi.

Oynadığı müsabakaların 8'ini kazanan ve 4'ünden mağlubiyetle ayrılan ratiopharm Ulm ise 3. basamakta yer aldı.

İki takım arasında organizasyonun 4. haftasında İstanbul'da yapılan karşılaşmada Beşiktaş, ratiopharm Ulm'u 107-74 mağlup etmişti.

  • Beşiktaş Fibabanka Basketbol Takımı
  • BTK Avrupa Kupası
  • ratiopharm Ulm

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