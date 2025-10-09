İSTANBUL 17°C / 13°C
Spor

Beşiktaş BOA deplasmanda mağlup

Beşiktaş BOA, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası J Grubu ilk maçında konuk olduğu Polonya ekibi KSSSE ENEA AJP Gorzow'a 87-82 mağlup oldu.

9 Ekim 2025 Perşembe 22:20
Beşiktaş BOA deplasmanda mağlup
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası J Grubu ilk maçında Beşiktaş BOA, deplasmanda Polonya ekibi KSSSE ENEA AJP Gorzow'a 87-82 yenildi.

Salon: Gorzow

Hakemler: Nikola Bejat (Norveç), Hendrik Laas (Estonya), Rafiks Misirovs (Letonya)

KSSSE ENEA AJP Gorzow: Owusu 28, Reid 20, Hurt 21, Gertchen, Telenga 10, Szymkiewicz 7, Kuczynska 1

Beşiktaş BOA: Pelin Bilgiç 25, Toure 9, Okonkwo 17, Milic 21, Fasoula 4, Gülşah Duman, Özge Özışık 2, Meltem Yıldızhan 4

1. Periyot: 22-19

Devre: 44-48

3. Periyot: 68-60

Beş faulle çıkan: 34.55 Toure (Beşiktaş BOA)

