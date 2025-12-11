İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Aralık 2025 Perşembe / 21 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,6128
  • EURO
    50,1921
  • ALTIN
    5851.61
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Beşiktaş BOA evinde hata yapmadı

Beşiktaş BOA, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu ilk maçında konuk ettiği Macar ekibi Sopron Basket'i 106-90 mağlup etti.

AA11 Aralık 2025 Perşembe 22:01 - Güncelleme:
Beşiktaş BOA evinde hata yapmadı
ABONE OL

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu ilk maçında Beşiktaş BOA, sahasında Macaristan'ın Sopron Basket takımını 106-90 yendi.

Play-off turunu geçen takımların son 16'ya yükseleceği organizasyonda rövanş mücadelesi, 18 Aralık Perşembe günü Macaristan'da oynanacak.

Salon: Beşiktaş GAİN

Hakemler: Natasa Dragojevic (Karadağ), Sonia Teixeira (Portekiz), Primoz Pipan (Slovenya)

Beşiktaş BOA: Pelin Bilgiç 9, Milic 28, Whitcomb 19, Fasoula 32, Toure 2, İdil Saçalır 7, Gülşah Duman 3, Özge Özışık 2, Meltem Yıldızhan 4, İlayda Güner

Sopron Basket: Laczko 9, Papp 14, Friskovec 17, Sitku 15, Wallack 18, Sinka-Palinkas 9, Borondy 8

1. Periyot: 28-26

Devre: 52-55

3. Periyot: 82-68

ÖNERİLEN VİDEO

Sultangazi'de bu kadarına da ''pes'' dedirten görüntü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.