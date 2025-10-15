Beşiktaş BOA ve Emlak Konut, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda sahne alacak

Beşiktaş BOA ve Emlak Konut, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda yarın gruplarındaki ikinci maçlarını oynayacak.



Emlak Konut Kadın Basketbol Takımı, E Grubu'nda Letonya'nın TTT Riga ekibini konuk edecek. Basakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Grubun ilk maçında Almanya temsilcisi Saarlouis Royals'ı 81-73 yenen Emlak Konut, henüz galibiyeti bulunmayan TTT Riga'yı yenerek 2'de 2 yapmaya çalışacak.

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı ise J Grubu'nda Yunanistan takımı Athinaikos Qualco'yu ağırlayacak. Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde yapılacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Gruptaki ilk maçında Polonya ekibi KSSSE ENEA AJP Gorzow'a 87-82 yenilen siyah-beyazlılar, turnuvaya kazanarak başlayan Yunanistan temsilcisini mağlup ederek ilk galibiyetini almak için mücadele edecek.