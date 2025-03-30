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Spor

Beşiktaş BOA, yarı finale yükseldi

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü ve son maçında Beşiktaş BOA, Emlak Konut'u 68-63 mağlup etti. Bu sonuçla seriyi 2-1 kazanan siyah-beyazlılar, yarı finale yükseldi. Beşiktaş, yarı final serisinde Fenerbahçe Opet ile karşı karşıya gelecek.

AA30 Mart 2025 Pazar 20:41 - Güncelleme:
Beşiktaş BOA, yarı finale yükseldi
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü ve son maçında Beşiktaş BOA, Emlak Konut'u 68-63 mağlup etti.

Bu sonuçla seriyi 2-1 kazanan siyah-beyazlılar, yarı finale yükseldi. Beşiktaş, yarı final serisinde Fenerbahçe Opet ile karşı karşıya gelecek.

Salon: Başakşehir

Hakemler: Emin Moğulkoç, Fatih Güler, Yarkın Keskin

Emlak Konut: Thomas 27, Sehernaz Çidal, Macaulay 12, Parks 12, Ndour 8, Gamze Takmaz, Berfin Sertoğlu 4

Beşiktaş BOA: Özge Özışık 3, Lazic 11, Winterburn 12, Fagbenle 20, Krajisnik 19, Hatice Pelin Gülçelik 3

1. Periyot: 8-22

Devre: 27-35

3. Periyot: 45-48

Beş faulle çıkan: 36.52 Macaulay (Emlak Konut)

  • Beşiktaş Basketbol
  • Kadınlar Ligi
  • Play-Off
  • Yarı final

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