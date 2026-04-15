15 Nisan 2026 Çarşamba / 28 Sevval 1447
  Beşiktaş BOA'da Ayhan Avcı dönemi sona erdi
Spor

Beşiktaş BOA'da Ayhan Avcı dönemi sona erdi

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Beşiktaş BOA başantrenör Ayhan Avcı ile yolların ayrıldığını duyurdu.

AA15 Nisan 2026 Çarşamba 15:34
Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenör Ayhan Avcı ile yollar ayrıldı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş BOA Takımı'mızın 2025-2026 sezonu başından itibaren başantrenörlüğünü yapmakta olan Ayhan Avcı ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Ayhan Avcı'ya emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ni 5. sırada tamamlayan Beşiktaş BOA, play-off çeyrek finalinde Çimsa ÇBK Mersin'e elenerek sezonu noktaladı.

