2 Ekim 2025 Perşembe
Spor

Beşiktaş BOA'dan kadroya takviye

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, Fransız gard Mamignan Toure'yi kadrosuna kattı.

2 Ekim 2025 Perşembe 21:14
Beşiktaş BOA'dan kadroya takviye
Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, Fransız şutör ve gard Mamignan Toure'yi transfer etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımımız, 2025-2026 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Fransız şutör gard Mamignan Toure ile sözleşme imzaladı. Mamignan Toure'ye Beşiktaş ailesine 'hoş geldin' der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

30 yaşındaki basketbolcu, kariyerinde Arras PABF, Leon Tregor B29, ASVEL, Cavigal Nice, Basket Landes, Castors Braine, Lattes Montpellier, Spar Girona ve Connecticut Sun formalarını giydi.

