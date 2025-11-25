İSTANBUL 16°C / 11°C
Spor

Beşiktaş BOA'nın rakibi Charnay Basket

FIBA Avrupa Kupası J Grubu 6. ve son haftasında Beşiktaş BOA yarın sahasında Fransız ekibi Charnay Basket ile karşılaşacak.

25 Kasım 2025 Salı 10:51
Beşiktaş BOA'nın rakibi Charnay Basket
Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası J Grubu'nun altıncı ve son haftasında yarın Fransa'nın Charnay Basket takımını konuk edecek.

Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Grubunda 2 galibiyet ve 3 yenilgiyle 3. sırada yer alan siyah-beyazlılar, rakibini mağlup edip play-off turuna çıkmayı hedefliyor.

Fransız temsilcisi ise 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 2. sırada bulunuyor.

Beşiktaş BOA, bu sezon Charnay Basket ile oynadığı ilk karşılaşmada rakibine 67-59 mağlup oldu.

