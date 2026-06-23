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Spor

Beşiktaş BOA'nın yeni transferinden olay karar

Beşiktaş BOA'nın yeni transferi oyuncu Ruthy Cecilia Hebard kariyerini sonlandırarak antrenör olmaya karar verdi.

AA23 Haziran 2026 Salı 13:58 - Güncelleme:
Beşiktaş BOA'nın yeni transferinden olay karar
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Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı'nın yeni sezon için kadrosuna kattığı 28 yaşındaki oyuncu Ruthy Cecilia Hebard, kariyerini sonlandırarak antrenör olmaya karar verdi.

Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Beşiktaş BOA Takımı'mızın sezon başı transfer çalışmaları kapsamında kadrosuna katılan Ruthy Cecilia Hebard, aktif basketbolculuk kariyerini sonlandırarak antrenörlük kariyerine başlama kararı almıştır. Ruthy Cecilia Hebard'ın almış olduğu bu kararı saygıyla karşılıyor, kendisine antrenörlük kariyerinde başarılar diliyoruz."

ABD'li uzun forvet, son olarak VBW Gdynia'da forma giydi.

  • Ruthy Cecilia Hebard
  • Beşiktaş BOA
  • basketbol

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