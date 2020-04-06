Beşiktaş Boateng'den feda bekliyor!

06 Nisan 2020 Pazartesi 13:31 - Güncelleme: 06 Nisan 2020 Pazartesi 13:31

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde İtalya Serie A ekibi Fiorentina'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Kevin Prince Boateng, kariyerine Türkiye'de devam etmek istiyor. Geçtiğimiz günlerde İtalyan basınına yaptığı açıklamada Fiorentina'daki macerasının yarım kaldığını ve eğer geri dönerse daha başarılı olacağına inandığını söyleyen Ganalı yıldız, bu defa Beşiktaş'a olan sevgisini dile getirdi.

Yönetimle görüşen tecrübeli futbolcu, ailesiyle birlikte İstanbul'da çok mutlu olduğunu ve önümüzdeki sezonda da siyah-beyazlı formayı giymek istediğini söyledi. Beşiktaş'la yaptığı anlaşmada bulunan özel maddeye göre beş maç daha oynadığı taktirde sözleşmesi bir yıl daha uzayacak olan Boateng'den, yıllık ücretinde indirim yapması istendi.

YÖNETİMDEN REST

Sözleşmesi otomatikman uzadığı takdirde gelecek sezon 1,7 milyon avro kazanacak olan yıldız oyuncu geleceğini kendisi belirleyecek. Boateng eğer yönetimin teklifini kabul ederek sözleşmesinin revize edilmesini sağlarsa ve ligler haziranda kaldığı yerden devam ederse, son maçlarda forma giyebilecek. Aksi takdirde kadroya alınmayacak. Ganalı futbolcu bu teklifi düşünmek için yönetimden süre istedi. Öte yandan Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın, santrfor ve kanatta da oynayabilmesi sebebiyle Boateng'den memnun olduğu ve "Maddi şartlar yerine getirilirse kalması takıma faydalı olur" dediği belirtildi.

TARAFTARIN GÖZDESİ

Geldiği günden itibaren siyah-beyazlı taraftarla arası çok iyi olan Kevin Prince Boateng, bir hayranının kendisi için yaptığı resmi sosyal medya hesabından paylaştı.