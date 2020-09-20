İSTANBUL 23°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Eylül 2020 Pazar / 2 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,5575
  • EURO
    8,9826
  • ALTIN
    473.93
  • BIST100
    1111.96
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş, Boca Juniors'tan Eduardo Salvio'yu istedi
Spor

Beşiktaş, Boca Juniors'tan Eduardo Salvio'yu istedi

Beşiktaş, Arjantinli kanat oyuncusu Eduardo Salvio için Boca Juniors'a kiralama teklifinde bulundu.

20 Eylül 2020 Pazar 12:43 - Güncelleme: 20 Eylül 2020 Pazar 12:43
ABONE OL

TyC Sports muhabiri Martin Arevalo'nun haberine göre, Beşiktaş, Boca Juniors'a Eduardo Salvio için kiralama teklifinde bulundu.

Lanus'la başladığı profesyonel futbol kariyerinde Atletico Madrid, Benfica ve son olarak Boca Juniors formalarını terleten Salvio'nun kulübüyle 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

Geçtiğimiz yaz 7 milyon euro karşılığında Atletico Madrid'den transfer edilen 30 yaşındaki oyuncu, geride kalan süreçte Sarı-lacivertli formayla 25 resmi maçta görev aldı ve 10 gol - 3 asistlik performans ortaya koydu.

Haber Global

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.