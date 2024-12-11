Beşiktaş, Bodo Glimt maçı kamp kadrosunu açıkladı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın konuk olacağı Bodo Glimt maçı kadrosunu açıkladı. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada Milot Rashica'nın ailevi sebeplerden dolayı izin aldığı ve maçta forma giyemeyeceği bildirildi.

İşte Beşiktaş'ın Bodo/Glimt maçı kamp kadrosu