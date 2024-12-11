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Spor

Beşiktaş, Bodo Glimt maçı kamp kadrosunu açıkladı

Beşiktaş, Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Bodo Glimt ile oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı.

11 Aralık 2024 Çarşamba 11:41 - Güncelleme:
Beşiktaş, Bodo Glimt maçı kamp kadrosunu açıkladı
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın konuk olacağı Bodo Glimt maçı kadrosunu açıkladı. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada Milot Rashica'nın ailevi sebeplerden dolayı izin aldığı ve maçta forma giyemeyeceği bildirildi.

İşte Beşiktaş'ın Bodo/Glimt maçı kamp kadrosu

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