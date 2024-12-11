Beşiktaş, Bodo Glimt maçı kamp kadrosunu açıkladı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın konuk olacağı Bodo Glimt maçı kadrosunu açıkladı. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada Milot Rashica'nın ailevi sebeplerden dolayı izin aldığı ve maçta forma giyemeyeceği bildirildi.
İşte Beşiktaş'ın Bodo/Glimt maçı kamp kadrosu
�� Bodo/Glimt maçı kamp kadromuz.#FKBGvBJK | #UEL— Beşiktaş JK (@Besiktas) December 11, 2024
ℹ️ Ailevi sebeplerden dolayı teknik sorumlumuz Serdar Topraktepe'den izin alan futbolcumuz Milot Rashica, Bodo/Glimt maçında takımdaki yerini alamayacaktır. pic.twitter.com/9ty5Tmr7dD