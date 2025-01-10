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Spor

Beşiktaş, Bodrum FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 19'uncu haftasında yarın sahasında Bodrum FK ile oynayacağı maçın son çalışmasını gerçekleştirdi.

DHA10 Ocak 2025 Cuma 18:07 - Güncelleme:
Beşiktaş, Bodrum FK maçı hazırlıklarını tamamladı
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Beşiktaş, Süper Lig'in 19'uncu haftasında yarın sahasında Bodrum FK ile oynayacağı maçın son çalışmasını gerçekleştirdi.

Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirildi. Koşu ve istasyon çalışmasının ardından futbolcular, grup halinde 5'e 2 pas çalışması yaptı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildi. Bu antrenmanla beraber siyah-beyazlılar, Bodrum FK maçı hazırlıklarını tamamladı.

Bu arada Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri de antrenmanı takip etti.

Öte yandan sakatlıkları bulunan Emrecan Terzi, Necip Uysal, Gabriel Paulista ve Tayyip Talha Sanuç antrenmanda yer almadı.

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