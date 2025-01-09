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Spor

Beşiktaş, Bodrum FK mesaisinde

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

DHA9 Ocak 2025 Perşembe 16:14 - Güncelleme:
Beşiktaş, Bodrum FK mesaisinde
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Beşiktaş, Süper Lig'in 19'uncu haftasında Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başladı. Sivasspor maçında forma giyen futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise dar alanda oynanan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Siyah-beyazlılar, Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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