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Spor

Beşiktaş, Bodrum FK mesaisine başladı

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda Bodrum FK ile karşılşacak Beşiktaş maçın hazırlıklarına başladı.

IHA28 Mayıs 2025 Çarşamba 16:33 - Güncelleme:
Beşiktaş, Bodrum FK mesaisine başladı
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda Sipay Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, iki günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Sipay Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın saat 11.45'te basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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