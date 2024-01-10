Yeni teknik direktörü Fernando Santos ile resmi sözleşmeyi imzalayan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Kötü gidişata dur demek isteyen siyah beyazlılar, kadroya takviyeler yapmak için de düğmeye bastı.

SAĞ BEKE SVENSSON

Siyah beyazlılar, başkan Hasan Arat ve ikinci başkan Hüseyin Yücel'in yürüttüğü operasyonla Portekiz'e giderek deneyimli teknik adamı ikna ederken sağ bek transferinde de Adana Demirspor'dan ayrılan Jonas Svensson ile anlaşmaya varıldı.

BAKASETAS DA TAMAM

Beşiktaş'ın, Trabzonspor'la sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan ve buradan ayrılmak isteyen Anastasios Bakesetas için de hem oyuncu hem de kulübü ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.

1.5 MİLYON EURO MAAŞ

Yunan yıldız için bordo mavililere 1.5 milyon euro ödeyeceği belirtilen siyah beyazlı takımın Bakesetas'la da 2.5 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

SAVIC DE GÜNDEMDE

Yine savunma hattına takviye yapmak isteyen Beşiktaş yönetiminin gündeminde isim ise Atletico Madridli Stefan Savic.

TEMASLAR SÜRÜYOR

Siyah beyazlılar adı Fenerbahçe için de geçen Karadağlı savunmacı için İspanyol ekibi ile temaslarını sürdürüyor. Siyah beyazlıların kısa süre içinde bu üç ismin transferini bitirerek kadroyu güçlendirmek ve sezonun ikinci yarısını en iyi yerde bitirmek için çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.