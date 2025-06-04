İSTANBUL 31°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Haziran 2025 Çarşamba / 8 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,1394
  • EURO
    44,7349
  • ALTIN
    4224.05
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş bombayı patlatıyor! Simon Banza için kollar sıvandı
Spor

Beşiktaş bombayı patlatıyor! Simon Banza için kollar sıvandı

Simon Banza için transferde sürpriz bir gelişme yaşandı. Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın yıldız golcü Simon Banza için harekete geçtiği ileri sürüldü. İşte detaylar...

AKŞAM SPOR4 Haziran 2025 Çarşamba 09:02 - Güncelleme:
Beşiktaş bombayı patlatıyor! Simon Banza için kollar sıvandı
ABONE OL

O Jogo'da yer alan habere göre; Beşiktaş, sezonu Trabzonspor'da kiralık olarak geçiren Simon Banza'yı kadrosuna katmak için harekete geçti.

Oyuncuyu satmak ve önemli bir gelir elde etmek isteyen Braga, transferi kolaylaştırmak adına Trabzonspor ile anlaşılan 25 milyon euroluk satın alma opsiyonunda 10 milyon euroluk bir indirim yaptı. Ancak Siyah-Beyazlılar 15 milyon euroyu bulan bu bedeli ödeme konusunda henüz bir karara varmadı.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

İki kulüp arasında görüşmelerin sürdüğü ifade edildi. Oyuncunun Braga'dan ayrılmasına kesin gözle bakılıyor. Banza ile Beşiktaş'ın yanı sıra Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden takımların ilgilendiği belirtiliyor. Trabzonspor formasıyla lig ve kupada toplamda 37 maça çıkan Simon Banza, 29 gole doğrudan katkı (22 gol - 7 asist) sağladı. 28 yaşındaki başarılı golcünün güncel piyasa değeri 15 milyon euro. Banza'nın kulübü ile olan sözleşmesi 2027 yılının haziran ayında sona eriyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Market sırasında anneyi hedef aldı! Çocuklarının yanında acımasızca yumrukladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.