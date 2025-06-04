O Jogo'da yer alan habere göre; Beşiktaş, sezonu Trabzonspor'da kiralık olarak geçiren Simon Banza'yı kadrosuna katmak için harekete geçti.

Oyuncuyu satmak ve önemli bir gelir elde etmek isteyen Braga, transferi kolaylaştırmak adına Trabzonspor ile anlaşılan 25 milyon euroluk satın alma opsiyonunda 10 milyon euroluk bir indirim yaptı. Ancak Siyah-Beyazlılar 15 milyon euroyu bulan bu bedeli ödeme konusunda henüz bir karara varmadı.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

İki kulüp arasında görüşmelerin sürdüğü ifade edildi. Oyuncunun Braga'dan ayrılmasına kesin gözle bakılıyor. Banza ile Beşiktaş'ın yanı sıra Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden takımların ilgilendiği belirtiliyor. Trabzonspor formasıyla lig ve kupada toplamda 37 maça çıkan Simon Banza, 29 gole doğrudan katkı (22 gol - 7 asist) sağladı. 28 yaşındaki başarılı golcünün güncel piyasa değeri 15 milyon euro. Banza'nın kulübü ile olan sözleşmesi 2027 yılının haziran ayında sona eriyor.