24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7167
  • 6,4407
  • 258.41
  • 97098.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Beşiktaş borçlarını yapılandırdı

Beşiktaş Kulübü, finansal borçlarını yapılandırma anlaşmasını imzaladığını duyurdu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yer alan açıklamada, "Şirketimiz; Aktif Bank, Denizbank, Halk Faktoring ve Ziraat Bankası'ndan oluşan konsorsiyum ile mevcut finansal borçlarını 2 yılı anapara ödemesiz olmak üzere 5 yıl vade ile yapılandırma sözleşmesi imzalamıştır. Hem kulübümüz hem de Türk futbolu için hayırlı olmasını dileriz." denildi.

 

Herkes yavru kedi için seferber oldu! Otel sahibinin sözleri şaşkına çevirdi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

"F-35 savaş uçakları için pozisyonumuz değişmedi"

'F-35 savaş uçakları için pozisyonumuz değişmedi'

Türk robotik takımı dünya birincisi oldu

Türk robotik takımı dünya birincisi oldu

'İşgalci güce daha fazla Filistin toprağını ilhak etme cesareti verdi'

'İşgalci güce daha fazla Filistin toprağını ilhak etme cesareti verdi'

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Avusturya Soros'un üniversitesini kabul etti

Avusturya Soros'un üniversitesini kabul etti

Türkiye her fırsatta uyarıyor ama... Tehlike devam ediyor

Türkiye her fırsatta uyarıyor ama... Tehlike devam ediyor

HDP'li belediyenin skandal kararına itiraz

HDP'li belediyenin skandal kararına itiraz

Rusya duyurdu: 120'den fazla füze denizden gelecek

Rusya duyurdu: 120'den fazla füze denizden gelecek
 

POPÜLER HABERLER

Bebek Otel´deki skandalın görüntüleri ortaya çıktı

Bebek Otel´deki skandalın görüntüleri ortaya çıktı

15 Temmuz'un az bilinen fotoğrafları

15 Temmuz'un az bilinen fotoğrafları

S-400'leri getiren AN-124 ve Ilyushin 72 uçaklarının özellikleri neler?

S-400'leri getiren AN-124 ve Ilyushin 72 uçaklarının özellikleri neler?

Tuz Gölü'nden hayran bırakan görüntüler...

Tuz Gölü'nden hayran bırakan görüntüler...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA