Beşiktaş Brahimi'yi transfer ediyor

PORTEKİZ ve Cezayir basını, Yacine Brahimi’nin önü- müzdeki sezon Beşiktaş formasını giymeye çok yakın olduğunu öne sürdü. İki ülkenin gazetelerinde de bu yönde haberler yer alırken, Brahimi’nin Porto ile sezon sonunda bitecek olan mukavelesini bütün baskılara rağ- men yenilemediği hatırlatıldı. 2014 yılından beri Porto’nun başarılarında önemli bir pay sahibi olan Cezayirli oyuncunun, daha iyi bir kazanç sözü aldığı için Beşiktaş’a gitmeye sıcak baktığı öne sürüldü. Beşiktaş’ın yanında Avrupa’dan başka kulüplerin de oyuncunun peşinde olduğu ancak Brahimi’nin, Kartal’ı tercih edeceği vurgulandı.

İNGİLİZ WEST HAM DA İSTİYOR

Avrupa’da futbol oynayan pek çok Cezayirli oyununun, son dönemde Türkiye’yi tercih ettiği belirtilen haberde Feghouli’nin, Galatasaray’da, İslam Slimani ve Benzia’nın da F.Bahçe’de görev aldığı belirtildi. Brahimi’nin de vergilerin kulüpler tarafından üstlenildiği Türkiye’ye giderek daha iyi bir kazanç sağ- lamayı umduğu vurgulandı. Beşiktaş’ın yanı sıra Premier Lig takımlarından West Ham’ın da Brahimi için devrede olduğu ancak oyuncunun Türkiye’yi tercih edeceği de öne sürüldü. Brahimi’nin Müslüman olmasının da tercihini etkileyeceği hatırlatıldı.

3 BÖLGEDE OYNAYABİLİYOR

Brahimi de tıpkı Babel gibi kanatta, orta sahada ve gizli forvet olarak görev yapabilme özelliğine sahip bir oyuncu. Bu yüzden sezon sonunda Beşiktaş’tan ayrılması güçlü ihtimal olan Babel’in boşluğunu doldurabilecek bir isim. Şenol Güneş, son iki sezonda Babel’i farklı mevkilerde bir joker gibi kullanmış ve daha iyi verim almıştı. Babel’in yerine Yacine Brahimi’nin gelmesi halinde, Beşiktaş 31 yaşına gelmiş Hollandalı’yı gönderip, onun yerine 28 yaşındaki diri bir oyuncuyla dolduracak.

(Aksam)