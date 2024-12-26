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Spor

Beşiktaş, BTK Avrupa Kupası'nda bugün parkeye çıkıyor! Rakip: Ratiopharm Ulm

BKT Avrupa Kupası A Grubu'nun 13. hafta maçında temsilcimiz Beşiktaş bugün deplasmanda Alman ekibi Ratiopharm Ulm'a konuk olacak.

26 Aralık 2024 Perşembe 09:54 - Güncelleme:
Beşiktaş, BTK Avrupa Kupası'nda bugün parkeye çıkıyor! Rakip: Ratiopharm Ulm
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Beşiktaş Fibabanka Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu'nun 13. haftasında bugün Alman ekibi Ratiopharm Ulm ile deplasmanda karşılaşacak.

Almanya'nın Ulm kentindeki 'da Ratiopharm Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak.

Grupta çıktığı 12 maçta 7 galibiyet ve 5 yenilgi yaşayan Beşiktaş, haftaya 5. sırada girdi.

Oynadığı müsabakaların 8'ini kazanan ve 4'ünden mağlubiyetle ayrılan Ratiopharm Ulm ise 3. basamakta yer aldı.

İki takım arasında organizasyonun 4. haftasında İstanbul'da yapılan karşılaşmada Beşiktaş, ratiopharm Ulm'u 107-74 mağlup etmişti.

  • Beşiktaş Fibabanka Basketbol Takımı
  • BTK Avrupa Kupası
  • Ratiopharm Ulm

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