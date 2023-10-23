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Spor

Beşiktaş bu sezon kabusu yaşıyor

Beşiktaş sezon iyi bir başlangıç yapmış olsa da devamını getiremedi. Alınan kötü sonuçların ardından siyah beyazlı yönetim seçim kararı aldı.

Sabah23 Ekim 2023 Pazartesi 15:10 - Güncelleme:
Beşiktaş bu sezon kabusu yaşıyor
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Sezona UEFA Konferans Ligi ve Süper Lig galibiyetleri ile başlayan Beşiktaş, çöküş dönemine çok hızlı girdi. Kara Kartallar, 17 Eylül'deki 3-0'lık Trabzonspor mağlubiyeti ile başlayan yalpalama sürecine son olarak Galatasaray derbisiyle devam etti.

Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'de yaşadığı 3 mağlubiyetin 2'sini derbilerde aldı. Söz konusu tarihten itibaren 8 maç yapan Beşiktaş bunların da sadece 3'ünde (Kayseri, Konya, İstanbul) galip geldi. Biri Avrupa'da olmak üzere 4 kez yenildi (Trabzonspor, Adana Demir, Lugano, Galatasaray); 1 de beraberlik (Brugge) aldı.

KONGRE BEKLENİYOR

Siyah-beyazlılar bu süreçte rakiplerine 12 gol atarken, kalesinde ise 14 gol gördü. Kartal Kartal'ın deplasman karnesi de sınıfı geçemedi. Süper Lig'deki 3 yenilgisini de dış sahada aldı; deplasmandaki diğer 2 maçı ise kazandı. Beşiktaş teknik direktör Şenol Güneş'in görevden ayrılmasına neden olan Lugona karşılaşmasını ise 2-0 öne geçmesine rağmen evinde 3-2 kaybetmişti. Şimdiden zirvenin çok gerisine düşen Beşiktaş, taraftarını üzdü, siyah-beyazlı futbolseverler artık olağanüstü genel kurulda yeni bir yönetimin göreve gelerek takımı toparlamasını bekliyor.

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