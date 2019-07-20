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Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın yerine koyacağı ismi buldu: Ezequiel Lavezzi

Burak Yılmaz'ın takımdan ayrılma ihtimalinin bir hayli fazla olması Başkan Fikret Orman'ı yeni arayışlara itti.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Lecce’ye transfer olma ihtimali bir hayli yüksek olan ve Burak Yılmaz için 1,5 milyon euro’luk teklif alan Beşiktaş, tecrübeli futbolcunun yerini doldurmak için arayışlara koyuldu.
 
Burak Yılmaz’a 3 yıl için 7,5 milyon Euro maaş vermeyi taahhüt eden Lecce, Beşiktaş’ı zor duruma düşürürken, Başkan Fikret Orman’ın yaşanan süreçte tecrübeli oyuncunun takımdan ayrılma ihtimalinin göz önünde bulundurduğu ve Burak’ın yerini kaliteli bir golcüyle doldurmaya çalıştığı belirtildi.
 
BONSERVİS PROBLEMİNİ ÇÖZMEYE ÇOK YAKIN
 
Gerek izleme heyeti, gerekse menajerler aracılığıyla en doğru forveti kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş yönetimine Arjantinli yıldız Ezequiel Lavezzi ismi önerildi. 2016 yılında PSG’den Hebei Fortune takımına transfer olan ve Çin’de çıktığı 69 maçta 33 gol atan yıldız golcünün Başkan Orman’ın evet demesi halinde siyah beyazlı formayı giymek istediği belirtilirken, 34 yaşındaki oyuncunun bonservisini eline alır almaz Türkiye’ye gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.
 
ABDULLAH AVCI 'OLUR' DEDİ
 
Hebei Fortune ile Ocak ayında kontratı sona erecek olan Lavezzi’nin Çinli yöneticilerle konuşup bonservis sorununu çözeceği ifade edilirken, Fikret Orman’ın Arjantinli santraforu Abdullah Avcı’ya ilettiği Avcı’nın ise Lavezzi için olumlu rapor verdiği bildirildi.

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