30 Ocak 2026 Cuma
Spor

Beşiktaş, Büyükçekmece Basketbol'u deplasmanda mağlup etti

Beşiktaş GAİN, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında deplasmanda Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 79-62 mağlup etti.

30 Ocak 2026 Cuma 21:13
Beşiktaş, Büyükçekmece Basketbol'u deplasmanda mağlup etti
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasının ilk maçında Beşiktaş GAİN, deplasmanda Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 79-62 yendi.

Bu sonuçla siyah-beyazlılar, ligdeki 15. galibiyetini elde etti. Onvo Büyükçekmece Basketbol ise 16. kez mağlup oldu.

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Kaan Büyükçil, Mehmet Serdar Ünal, Alper Gökçebel

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Lecque 11, Van Der Vuurst 4, Pusica 7, Metin Türen 4, Bandaogo 15, Pipes 2, Muhaymin Mustafa, Can Kaan Turgut 2, Myers 1, Doğan Şenli 2, Johnson 14

Beşiktaş GAİN: Mathews 11, Berk Uğurlu 9, Morgan 2, Lemar, Zizic 11, Dotson 8, Sertaç Şanlı 5, Yiğit Arslan 8, Brown 10, Thomas 15

1. Periyot: 14-17

Devre: 29-30

3. Periyot: 45-57

Beş faulle çıkan: 37.53 Thomas (Beşiktaş GAİN)

  • Beşiktaş
  • Basketbol Süper Ligi
  • büyükçemece basketbol

