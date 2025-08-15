İSTANBUL 30°C / 23°C
Spor

Beşiktaş, Callum Hudson-Odoi için devreye girdi

Beşiktaş, transfer döneminin son haftalarında Premier Lig ekibi Nottingham Forest'ta forma giyen 24 yaşındaki sol kanat Callum Hudson-Odoi'yi kadrosuna katmak için harekete geçti.

15 Ağustos 2025 Cuma 09:16
Beşiktaş, Callum Hudson-Odoi için devreye girdi
Kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, transfer döneminin son haftalarında vitesi arttırdı.

İNGİLİZ YILDIZ

Siyah-beyazlılar, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'ta görev alan Callum Hudson-Odoi'yi listenin üst sıralarına aldı.

SOLSKJAER'IN TALEBİ

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in talepleri doğrultusunda patlayıcı bir sol kanat hedefi olan Beşiktaş, 24 yaşındaki İngiliz oyuncuyu uygun aday olarak belirledi.

OYUNCUNUN ÖNCELİĞİ PREMIER LİG

İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Nottingham Forest, uygun bir teklif gelmesi durumunda Odoi'nin satışını onaylayabilir. Fakat İngiliz futbolcunun önceliği Premier Lig'de top koşturmak olduğu ifade edildi.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE RESMİ TEKLİF!

Beşiktaş, oyuncuya Garanti forma şansı ve kulübün uzun vadeli hedefleri gibi önemli kozlar sunacak. Hudson-Odoi'nin, Nottingham ekibiyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunurken, önümüzdeki günlerde resmi teklif yapılacağı gelen bilgiler arasında yer aldı.

Popüler Haberler
