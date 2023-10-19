Sezon başından bu yana "Yönetim istifa" tezahüratlarıyla boğuşan Başkan Ahmet Nur Çebi, çıkış yolu arıyor. Taraftarın Çebi'ye gösterdiği tepki, ilk önce Şenol Güneş'in sonunu hazırladı. Lugano maçından sonra kongre kararı alan Başkan, aralık ayında yapılması beklenen seçime güçlü bir yönetim kadrosuyla girmeyi düşünüyor. Şu anda rakip Hasan Arat. İlerleyen süreçte adayların sayısı artabilir. Ancak camia içinden de Çebi'yi destekleyenlerin sayısı hayli fazla.

TARAFTARLA BARIŞMAK İSTİYOR

Başta Aboubakar olmak üzere pek çok futbolcunun Başkan Çebi'den memnun olduğu, futbolcuların kulüpte bir alacağı olmadığı, maaşların gününde yatırıldığı öğrenildi. Aynı durum personeller için de geçerli. Geçmişte alacaklar nedeniyle çok fazla problem yaşayan çalışanlar, Çebi dönemindeki düzenden memnun. Futbolcuların ve personellerin seçime dair desteklediği bir taraf yok ancak Başkan'dan yana da bir şikayetleri yok.

4 YILDA TOPLAM 3 KUPA KAZANDI

20 Ekim 2019'da 8 bin 644 oyun 5 bin 9'unu alarak Beşiktaş Başkanlığına seçilen Ahmet Nur Çebi, 2020-21'de Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu gördü. Bir sonraki sezon ise Beşiktaş, Süper Kupa'yı kazandı. Başkan Çebi bu süreçte Abdullah Avcı, Sergen Yalçın, Önder Karaveli, Valerien Ismael ve Şenol Güneş'le çalıştı. Süper Lig ve Türkiye Kupası; Sergen Yalçın, Süper Kupa ise Önder Karaveli döneminde kazanıldı.