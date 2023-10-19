İSTANBUL 20°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ekim 2023 Perşembe / 5 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,0216
  • EURO
    29,6187
  • ALTIN
    1754.78
  • BIST100
    7842.66
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş camiası ikiye bölündü! Ahmet Nur Çebi için zor karar
Spor

Beşiktaş camiası ikiye bölündü! Ahmet Nur Çebi için zor karar

Beşiktaş camiası ikiye bölünmüş durumda. Taraftar Başkan Ahmet Nur Çebi'nin görevden ayrılmasını beklerken siyah beyazlı takım ise başkanın görevde kalmasından yana. İşte detaylar...

Akşam19 Ekim 2023 Perşembe 09:13 - Güncelleme:
Beşiktaş camiası ikiye bölündü! Ahmet Nur Çebi için zor karar
ABONE OL

Sezon başından bu yana "Yönetim istifa" tezahüratlarıyla boğuşan Başkan Ahmet Nur Çebi, çıkış yolu arıyor. Taraftarın Çebi'ye gösterdiği tepki, ilk önce Şenol Güneş'in sonunu hazırladı. Lugano maçından sonra kongre kararı alan Başkan, aralık ayında yapılması beklenen seçime güçlü bir yönetim kadrosuyla girmeyi düşünüyor. Şu anda rakip Hasan Arat. İlerleyen süreçte adayların sayısı artabilir. Ancak camia içinden de Çebi'yi destekleyenlerin sayısı hayli fazla.

TARAFTARLA BARIŞMAK İSTİYOR

Başta Aboubakar olmak üzere pek çok futbolcunun Başkan Çebi'den memnun olduğu, futbolcuların kulüpte bir alacağı olmadığı, maaşların gününde yatırıldığı öğrenildi. Aynı durum personeller için de geçerli. Geçmişte alacaklar nedeniyle çok fazla problem yaşayan çalışanlar, Çebi dönemindeki düzenden memnun. Futbolcuların ve personellerin seçime dair desteklediği bir taraf yok ancak Başkan'dan yana da bir şikayetleri yok.

4 YILDA TOPLAM 3 KUPA KAZANDI

20 Ekim 2019'da 8 bin 644 oyun 5 bin 9'unu alarak Beşiktaş Başkanlığına seçilen Ahmet Nur Çebi, 2020-21'de Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu gördü. Bir sonraki sezon ise Beşiktaş, Süper Kupa'yı kazandı. Başkan Çebi bu süreçte Abdullah Avcı, Sergen Yalçın, Önder Karaveli, Valerien Ismael ve Şenol Güneş'le çalıştı. Süper Lig ve Türkiye Kupası; Sergen Yalçın, Süper Kupa ise Önder Karaveli döneminde kazanıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.