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Spor

Beşiktaş, Can Bozdoğan transferinde sona yaklaşıyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Schalke 04'de forma giyen gurbetçi futbolcu Can Bozdoğan'ı kiralıyor.

25 Ağustos 2021 Çarşamba 23:44 - Güncelleme: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 23:44
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Transferde hız kesmeyen Beşiktaş , gurbetçi futbolcu Can Bozdoğan'ı kadrosuna katmaya çok yakın.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın paylaştığı habere göre siyah beyazlılar, 20 yaşındaki futbolcunun transferi için kulübüyle anlaşma sağladı. Haberde, Beşiktaş'ın merkez orta saha oyuncusuyla 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2025 yılına kadar sözleşme imzalayacağı belirtildi.

SCHALKE İLE 17 MAÇA ÇIKTI

Köln'ün altyapısından yetişen Can Bozdoğan, Temmez 2019'dan beri Schalke 04'ün kadrosunda yer alıyor. Genç futbolcu, lacivert beyazlılarla toplam 17 maça çıkarken 2 asistlik performans sergiledi.

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