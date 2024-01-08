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Spor

Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçına hazır

Beşiktaş, yarın Çaykur Rizespor ile oynayacağı Trendyol Süper Lig 16. hafta erteleme maçının hazırlıklarını tamamladı.

AA8 Ocak 2024 Pazartesi 16:20 - Güncelleme:
Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçına hazır
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Beşiktaş, yarın Çaykur Rizespor ile deplasmanda yapacağı Trendyol Süper Lig'de 16. hafta erteleme maçının hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetimindeki antrenman, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Isınma ve koordinasyon koşularıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. İdman, taktiksel çalışmayla sona erdi.

Çaykur Didi Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak müsabakanın hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Rize'ye gitti.

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