Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçının VAR hakemi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. ve son haftasında bugün oynanacak Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Cihan Aydın oldu.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. ve son haftasında bugün saat 20.30'da Beşiktaş ile Çaykur Rizespor karşılaşacak. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Bilal Gölen yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Gürcan Hasova olacak.

Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçının VAR koltuğunda Cihan Aydın yer alacak, Samet Çavuş ise AVAR'da görev yapacak.