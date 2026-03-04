İSTANBUL 14°C / 2°C
Spor

Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçının VAR hakemi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak kritik mücadelede Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda Cihan Aydın yer alacak.

IHA4 Mart 2026 Çarşamba 12:22 - Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. ve son haftasında bugün oynanacak Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Cihan Aydın oldu.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. ve son haftasında bugün saat 20.30'da Beşiktaş ile Çaykur Rizespor karşılaşacak. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Bilal Gölen yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Gürcan Hasova olacak.

Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçının VAR koltuğunda Cihan Aydın yer alacak, Samet Çavuş ise AVAR'da görev yapacak.

