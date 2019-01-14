İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5189
  • 6,3314
  • 229.726
  • 91.174
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Beşiktaş Celozzi ile el sıkıştı

Beşiktaş, Almanya 2’de Bochum forması giyen Celozzi ile anlaşmaya vardı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Gökhan Gönül’e alternatif bir isim bulmak için çalışmalarına tam gaz devam eden Beşiktaş, Serie A’da Bereszynski, Djimsiti Süper Lig’de ise Şener Özbayraklı ve Douglas’la ilgilenirken, siyah beyazlı kulübün sürpriz bir şekilde Stefano Celozzi ile sıkıştığı, hatta tecrübeli futbolcuyla prensipte anlaştığı ortaya çıktı.

ANLAŞMA 2,5 YILLIK OLDU

Deneyimli sağ bek Gökhan Gönül’ü yedekleyecek hatta ondan formayı kapacak tecrübeli bir futbolcu arayan Beşiktaş’ın Bayern Münih alt yapısından yetişen ve Stuttgart, Frankfurt, Bochum formaları giyen Celozzi’nin işini bitirdiği öğrenilirken, Başkan Fikret Orman’ın bu transfer için Bochum’a 400 bin Euro bonservis bedeli ödeyeceği ifade edildi. Bu sezon BundesLiga 2’de 13 maça çıkan ve 1 de asist yapan 30 yaşındaki Celozzi’ye yarım sezon için 500 bin Euro ödemeyi taahhüt eden ‘Kara Kartal’ geriye kalan 2 yıl için Celozzi’ye toplamda 2,250 bin Euro verecek.

İstikrarlı yapısı ve çalışkanlığıyla ‘Yeni Hilbert’ etkisi yaratmayı beklenen Stefano Celozzi geçtiğimiz sezon 27 maça çıkarken bir öncesi sezon ise 38 maçta görev almış.

İstanbul´un işgaline tepki: Sultan ahmet Mitingi - Tarihte bugün 13 Ocak 1920

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Japonya'dan Çin'e karşı yeni 'uçak' hamlesi

Japonya'dan Çin'e karşı yeni 'uçak' hamlesi

Trump'ın skandal tehdit mesajına Pompeo'dan ilk açıklama

Trump'ın skandal tehdit mesajına Pompeo'dan ilk açıklama

'Türkiye'de 12 milyar dolarlık birleşme ve satın alma oldu'

'Türkiye'de 12 milyar dolarlık birleşme ve satın alma oldu'

Trump, Putin’le yaptığı görüşmelerin detaylarını gizlemiş

Trump, Putin’le yaptığı görüşmelerin detaylarını gizlemiş

Kılıçdaroğlu'ndan 'tazminat fonu' ile ilgili açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan 'tazminat fonu' ile ilgili açıklama

Bir gün uyandı ve erkeklerin sesini duymamaya başladı

Bir gün uyandı ve erkeklerin sesini duymamaya başladı

Trump'ın küstah tehdidine Türkiye'den yanıt

Trump'ın küstah tehdidine Türkiye'den yanıt

Şener-Douglas derken 2.Ligden sağ bek aldı

Şener-Douglas derken 2.Ligden sağ bek aldı
 

POPÜLER HABERLER

Sakarya´da korkutan patlama

Sakarya´da korkutan patlama

Türkiye'nin en gösterişli köprüleri

Türkiye'nin en gösterişli köprüleri

Dünyanın en büyük uçağı havalanıyor

Dünyanın en büyük uçağı havalanıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA