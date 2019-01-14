Beşiktaş Celozzi ile el sıkıştı

Gökhan Gönül’e alternatif bir isim bulmak için çalışmalarına tam gaz devam eden Beşiktaş, Serie A’da Bereszynski, Djimsiti Süper Lig’de ise Şener Özbayraklı ve Douglas’la ilgilenirken, siyah beyazlı kulübün sürpriz bir şekilde Stefano Celozzi ile sıkıştığı, hatta tecrübeli futbolcuyla prensipte anlaştığı ortaya çıktı.

ANLAŞMA 2,5 YILLIK OLDU

Deneyimli sağ bek Gökhan Gönül’ü yedekleyecek hatta ondan formayı kapacak tecrübeli bir futbolcu arayan Beşiktaş’ın Bayern Münih alt yapısından yetişen ve Stuttgart, Frankfurt, Bochum formaları giyen Celozzi’nin işini bitirdiği öğrenilirken, Başkan Fikret Orman’ın bu transfer için Bochum’a 400 bin Euro bonservis bedeli ödeyeceği ifade edildi. Bu sezon BundesLiga 2’de 13 maça çıkan ve 1 de asist yapan 30 yaşındaki Celozzi’ye yarım sezon için 500 bin Euro ödemeyi taahhüt eden ‘Kara Kartal’ geriye kalan 2 yıl için Celozzi’ye toplamda 2,250 bin Euro verecek.

İstikrarlı yapısı ve çalışkanlığıyla ‘Yeni Hilbert’ etkisi yaratmayı beklenen Stefano Celozzi geçtiğimiz sezon 27 maça çıkarken bir öncesi sezon ise 38 maçta görev almış.