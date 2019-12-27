İSTANBUL 9°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9396
  • EURO
    6,6087
  • ALTIN
    287.657
  • BIST100
    114251
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş, Cenk Tosun transferi için Ancelotti'nin kararını bekliyor
Spor

Beşiktaş, Cenk Tosun transferi için Ancelotti'nin kararını bekliyor

Beşiktaş, eski golcüsü Cenk Tosun'u tekrar kadrosuna katmayı hedefliyor. Gözler ise Everton'un yeni hocası Carlo Ancelotti'de.

27.12.2019  10:27 - Güncelleme: 27.12.2019  10:27

Beşiktaş, devre arası transfer çalışmalarına şimdiden başlarken, gözler, İngiltere'de Everton forması giyen Cenk Tosun'a çevrildi.

Bu sezon Premier Lig'de kötü günler geçiren Everton, Marco Silva'nın yerine teknik direktörlük koltuğuna Carlo Ancelotti'yi getirmişti. 

İtalyan çalıştırıcı, milli futbolcu hakkında olumsuz rapor verirse siyah-beyazlılar, harekete geçerek İngiliz kulübüne kiralama teklifinde bulunacak. Transferi Abdullah Avcı özellikle istiyor.

İngiliz ekibinde bu sezon sadece 8 maçta 328 dakika sahada kalarak 1 gol, 3 asistlik performans sergileyen ve Avrupa Şampiyonası öncesi süre alamamaktan yakınan Cenk Tosun için İtalyan çalıştırıcının vereceği karar bekleniyor.

(Sabah)

Türkiye'nin Otomobili''nden yeni görüntü

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Merak ediliyordu: Yerli otomobilin üretileceği ilimiz belli oldu
Merak ediliyordu: Yerli otomobilin üretileceği ilimiz belli oldu

Merak ediliyordu: Yerli otomobilin üretileceği ilimiz belli oldu

Mossad’ın STK’sı: İsrail Doğu Akdeniz’de Türkiye ile anlaşmalı
Mossad’ın STK’sı: İsrail Doğu Akdeniz’de Türkiye ile anlaşmalı

Mossad’ın STK’sı: İsrail Doğu Akdeniz’de Türkiye ile anlaşmalı

Diken yazarından İmamoğlu'na tepki: O iddiayı yalanladı
Diken yazarından İmamoğlu'na tepki: O iddiayı yalanladı

Diken yazarından İmamoğlu'na tepki: O iddiayı yalanladı

ABD'li senatör tweet attı, o isim serbest kaldı
ABD'li senatör tweet attı, o isim serbest kaldı

ABD'li senatör tweet attı, o isim serbest kaldı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.