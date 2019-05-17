Beşiktaş Cenk Tosun'u kiralıyor

İNGİLİZ basını, Beşiktaş’ın Everton ile Cenk’in kiralanması için görüştüğünü yazdı. Beşiktaş’ın son oynadığı Alanya maçına izlemeye gelen başarılı forvetin, Siyah-Beyazlı takıma gelmeye yakın olduğu ve İngiliz ekibinde yedek kaldığı için de mutsuz olduğu aktarıldı. Kartal, 22 milyon euroya sattığı eski golcüsünü bedelsiz bir şekilde geri getirme planı yapıyor.

(Aksam)