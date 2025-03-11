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Spor

Beşiktaş cephesini kızdıran hamle! TFF'den yerli hakem kararı

TFF'nin yerli hakemlerle yola devam etme kararı derbiye yabancı hakem isteyen Beşiktaş'ı kızdırdı. Hem yönetim hem taraftar tepki gösterdi. İşte detaylar...

AKŞAM11 Mart 2025 Salı 09:00 - Güncelleme:
Beşiktaş cephesini kızdıran hamle! TFF'den yerli hakem kararı
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TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun, "Yabancı bir kereye mahsustu, Yasin Kol'u beğendim. 'Korkmadan yönetin' dedim. Evlatlarla devam" açıklaması derbiye yabancı hakem isteyen Beşiktaş cephesini kızdırdı. Siyah-Beyazlılar talebini yinelese de dünkü TFF toplantısında, "Yerli hakem olacak" kararı çıktı ama resmiyete dökülmedi. Başkan Adalı, Riva'ya çıkarma yapacak. Maçın ardından Beşiktaşlı Yönetici Orhan Özalp, "Gayrıresmi şeyler duyuyoruz, resmi cevap yok. Eşitlik için 2 derbiye yabancı talebiyle ilgili cevap bekliyoruz. İvme yakalamış Beşiktaş'ın neye maruz bırakıldığını gördünüz. Sessizliğimiz Beşiktaş'ın efendiliğinden kaynaklanmaktadır. Yanlış anlaşılmasın!" dedi.

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