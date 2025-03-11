TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun, "Yabancı bir kereye mahsustu, Yasin Kol'u beğendim. 'Korkmadan yönetin' dedim. Evlatlarla devam" açıklaması derbiye yabancı hakem isteyen Beşiktaş cephesini kızdırdı. Siyah-Beyazlılar talebini yinelese de dünkü TFF toplantısında, "Yerli hakem olacak" kararı çıktı ama resmiyete dökülmedi. Başkan Adalı, Riva'ya çıkarma yapacak. Maçın ardından Beşiktaşlı Yönetici Orhan Özalp, "Gayrıresmi şeyler duyuyoruz, resmi cevap yok. Eşitlik için 2 derbiye yabancı talebiyle ilgili cevap bekliyoruz. İvme yakalamış Beşiktaş'ın neye maruz bırakıldığını gördünüz. Sessizliğimiz Beşiktaş'ın efendiliğinden kaynaklanmaktadır. Yanlış anlaşılmasın!" dedi.