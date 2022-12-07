Beşiktaş, Charleroi ile hazırlık maçı yapacak

Konakladığı otelin sahasında, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde ilk yarım saati basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular antrenmanı top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdü. İdmanın kapalı bölümünde, taktiksel çalışmaların yapıldığı öğrenildi.

Antrenmana, milli takımlarda bulunan Wout Weghorst, Romain Saiss, Atiba Hutchinson ve Kevin N'Koduou'nın yanı sıra sakatlıkları olan Josef de Souza, Rachid Ghezzal, Umut Meraş ve Oğuzhan Akgün katılmadı.

Beşiktaş, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Siyah-beyazlılar, yarın Belçika ekiplerinden Charleroi ile saat 19.00'da hazırlık maçında karşılaşacak.