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Beşiktaş Chicharito'nun işini bitirmek üzere

Javier Hernandez transferinde Beşiktaş'a müjde… Siyah-beyazlıların temas halinde olduğu Meksikalı yıldız İngiltere'den ayrılmak istediğini açıkladı. Chicharito, menajerinden 'acil çıkış' talebinde bulundu.

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Beşiktaş'ın santrfor transferindeki 1 numaralı hedefi Javier Hernandez'de olumlu gelişmeler yaşanıyor. West Ham United'ın Meksikalı yıldızı, mümkün olan en kısa sürede takımdan ayrılmak istiyor. İngiliz basınında, Chicharito lakaplı golcü, taraftardan aldığı destekle mutlu olsa da özel hayatındaki durumundan memnun değil. Hernandez'in ocak ayını iple çektiği ve menajerinden "acil çıkış" talep ettiği bildirildi.

BEŞİKTAŞ BİR YILDIZ İSTİYOR!

Üst üste alınan başarılı sonuçların ardından ligde ve Avrupa'da iddiasını sürdüren Siyah-Beyazlılar, takımın en büyük eksikliği haline gelen golcü sorununu bir dünya yıldızıyla çözüme kavuşturmak istiyor.

CHICHARITO İLE MASAYA OTURULACAK

29 yaşındaki Hernandez ile bir süredir temas halinde olan yöneticiler, futbolcu için kulübüyle masaya oturacak. Chicharito ile kurulan ilk temas olumlu geçmiş ancak aynı hafta yıldız futbolcu Premier Lig'de çıktığı maçta 2 gol atınca girişimler askıya alınmıştı.

(Gunes)

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