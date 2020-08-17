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Spor

Beşiktaş Cisse'yi PAOK maçına yetiştirmek istiyor

Bernard Mensah'ı Kayserispor'dan kiralayan Beşiktaş'ra sıra golcü transferinde... Siyah beyazlılar, PAOK maçı öncesi Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Papiss Cisse'yi kadrosuna katmak istiyor.

IHA17 Ağustos 2020 Pazartesi 11:35 - Güncelleme: 17 Ağustos 2020 Pazartesi 11:35
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Mensah’ı kadrosuna katan ve bu futbolcuyu İstanbul’a getiren Beşiktaş’ta sıra forvet transferinde. Daha önce Cisse için teklif yapan Beşiktaş, bu hafta oyuncuyla bir araya gelerek transferi bitirmek istiyor.

Transfer çalışmalarını sürdüren ve Kayserispor’dan Mensah’ı kadrosuna katıp bu futbolcuyu İstanbul’a getiren Beşiktaş, bu hafta forvet transferini noktalamak istiyor. Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Cisse ile iki hafta önce ilk teması sağlayarak, 2 yıllık sözleşme teklif eden siyah-beyazlılar, bu futbolcunun transferini hafta içinde bitirmek istiyor. Cisse’ye yıllık 1 milyon Euro teklif eden Beşiktaş, teklifini yineleyerek transferi tamamlamanın peşinde.

HEDEF PAOK MAÇINA YETİŞTİRMEK

Forvet transferi için süreci hızlandıracak olan Beşiktaş, golcü takviyesini PAOK maçına yetiştirmek istiyor. Devler Ligi’nde boy göstermek isteyen golcü futbolcu, siyah-beyazlıların teklifine olumlu bakıyor. Bu hafta yapılacak olan görüşmelerde Cisse’nin siyah-beyazlı formayı giyip giymeyeceği netlik kazanacak.

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