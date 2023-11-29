İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Kasım 2023 Çarşamba / 17 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9023
  • EURO
    31,7064
  • ALTIN
    1895.07
  • BIST100
    8009.33
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş, Club Brugge hazırlıklarını tamamladı
Spor

Beşiktaş, Club Brugge hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nda karşılaşacağı Club Brugge maçının hazırlıklarını tamamladı

AA29 Kasım 2023 Çarşamba 18:14 - Güncelleme:
Beşiktaş, Club Brugge hazırlıklarını tamamladı
ABONE OL

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun 5. haftasında yarın sahasında Belçika ekibi Club Brugge ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise Club Brugge maçının taktiği üzerinde durulduğu öğrenildi.

Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Jean Onana, Arthur Masuaku, Valentin Rosier, Eric Bailly, Milot Rashica, Rachid Ghezzal ve Emrecan Uzunhan idmanda yer almadı.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak Beşiktaş-Club Brugge müsabakası, saat 20.45'te başlayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.