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Spor

Beşiktaş, Club Brugge kadrosunu açıkladı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ilk haftasında deplasmanda Club Brugge ile karşılaşacağı maçın kadrosunu açıkladı.

AA20 Eylül 2023 Çarşamba 14:20 - Güncelleme:
Beşiktaş, Club Brugge kadrosunu açıkladı
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UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun ilk haftasında yarın Belçika ekibi Club Brugge'e konuk olacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlı takımda Tayfur Bingöl, Club Brugge maçının kamp kadrosunda yer almadı.

Teknik direktör Şenol Güneş'in belirlediği kadroda şu isimler bulunuyor:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Onur Bulut, Omar Colley, Ante Rebic, Salih Uçan, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Milot Rashica, Daniel Amartey, Alex Oxlade-Chamberlain, Rachid Ghezzal, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Valentin Rosier, Arthur Masuaku, Eric Bailly, Jackson Muleka, Jean Onana, Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy.

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