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Spor

Beşiktaş, Club Brugge maçının çalışmalarını tamamladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun ilk haftasında yarın Belçika ekibi Club Brugge'e konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını bitirdi.

AA20 Eylül 2023 Çarşamba 22:32 - Güncelleme:
Beşiktaş, Club Brugge maçının çalışmalarını tamamladı
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UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun ilk haftasında yarın Belçika ekibi Club Brugge'e konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı. Jan Breydel Stadı'nda teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

İdmanın basına kapalı bölümünde ise karşılaşmanın taktiği üzerinde durulduğu öğrenildi.

Halsizliği bulunan Omar Colley ile saha ortasında toplantı yapan Şenol Güneş, Gambiyalı stoperin son durumu hakkında bilgi aldı.

Club Brugge-Beşiktaş müsabakası, yarın TSİ 22.00'de başlayacak.

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