İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Kasım 2023 Çarşamba / 17 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9155
  • EURO
    31,7976
  • ALTIN
    1897.33
  • BIST100
    8093.54
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş, Club Brugge mesaisini sürdürüyor
Spor

Beşiktaş, Club Brugge mesaisini sürdürüyor

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Club Brugge ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

IHA28 Kasım 2023 Salı 22:52 - Güncelleme:
Beşiktaş, Club Brugge mesaisini sürdürüyor
ABONE OL

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Club Brugge ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. 5'e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Club Brugge maçı hazırlıklarını, yarın saat 17.00'de ilk 15 dakikası basına açık yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek. Teknik Direktör Rıza Çalımbay, antrenman öncesi saat 16.15'de BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenleyecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.