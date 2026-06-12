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Spor

Beşiktaş, Conor Morgan'ın sözleşmesini uzattı

Beşiktaş GAİN, Kanadalı basketbolcu Conor Morgan'ın sözleşmesini yenilediğini açıkladı. Tecrübeli oyuncu, yeni sezonda da siyah-beyazlı formayı giymeye devam edecek.

AA12 Haziran 2026 Cuma 00:08 - Güncelleme:
Beşiktaş, Conor Morgan'ın sözleşmesini uzattı
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Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı'nda Kanadalı oyuncu Conor Morgan'ın sözleşmesi yenilendi.

Siyah-beyazlı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Conor Morgan ile yola devam! 2024-2025 sezonunda takımımıza dahil olan Conor Morgan ile sözleşme yeniledik. Sporcumuza siyah-beyazlı formayla nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Conor Morgan, bu sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde siyah-beyazlılarla çıktığı 31 maçta 9,71 sayı, 4,52 ribaunt ve 1,77 asist ortalamaları yakaladı.

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