14 Aralık 2021 Salı 12:57 - Güncelleme: 14 Aralık 2021 Salı 13:01

Cyle Larin'in sözleşme yenilemeye yanaşmaması üzerine Kanadalı golcünün alternatifini arayan Beşiktaş, ABD'nin New York City takımında forma giyen Arjantinli santrfor Valentin Castellanos'a teklif götürdü.

VALENTIN CASTELLANOS BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİNİ GERİ ÇEVİRDİ

23 yaşındaki golcünün bonservisinin 15 milyon sterlin civarında olduğu ve Beşiktaş'tan gelen transfer teklifini geri çevirdiği öğrenildi. Siyah beyazlılar her ne kadar ret yanıtı alsa da farklı isimler üzerinde arayışlarını sürdürerek, Larin'e alternatifsiz olmadığını göstermek ve Kanadalı ile yapılacak pazarlıklarda elini güçlü tutmak istiyor.

WEST HAM DA İSTİYOR

Öte yandan Arjantinli futbolcuyu isteyen tek kulüp siyah beyazlılar değil. İngiltere Premier Lig takımı West Ham United da golcü oyuncuya talip. İngiliz kulübü ocak ayındaki ara transfer döneminden önce Castellanos'la görüşmelere başladı.



İSPANYOLLAR DA PEŞİNDE

Castellanos'u geçtiğimiz yaz birkaç İngiltere Championship takımının istediği bilinirken, o günden bu yana değeri yükselen Arjantinli golcü için İspanyol kulüplerinin de ilgi gösterdiği iddia ediliyor.

36 MAÇTA 23 GOL, 8 ASİST

Valentin Castellanos bu sezon New York City formasıyla çıktığı 36 resmi maçta 23 gol atarken, 8 kez de asist yaptı. Castellanos'un kulübüyle 2025 yılı sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.