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Spor

Beşiktaş, Daniel Amartey transferinde mutlu sona yakın

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Daniel Amartey transferinde mutlu sona yaklaştı.

12 Temmuz 2023 Çarşamba 22:58 - Güncelleme:
Beşiktaş, Daniel Amartey transferinde mutlu sona yakın
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A Spor'un haberine göre; Beşiktaş, Leciester'dan ayrılan Daniel Amartey ile her konuda anlaştı.

SÖZLEŞME DETAYI

Siyah beyazlı kulübün, oyuncu ile 2+1 yıllık sözleşme konsunda anlaşma sağladığı belirtildi.

KAMPA KATILACAK

Amartey, sağlık kontrolleri için İstanbul'a davet edildi. Ardından Almanya'ya giderek kampa katılacak.

RESMİYET KAZANACAK

Bonservisi elinde olan 28 yaşındaki stoperin transferinin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.

DANIEL AMARTEY KİMDİR?

Leicester City formasıyla bu sezon 24 resmi maçta forma giyen Daniel Amartey bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı.

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