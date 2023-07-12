Beşiktaş, Daniel Amartey transferinde mutlu sona yakın

A Spor'un haberine göre; Beşiktaş, Leciester'dan ayrılan Daniel Amartey ile her konuda anlaştı.

SÖZLEŞME DETAYI

Siyah beyazlı kulübün, oyuncu ile 2+1 yıllık sözleşme konsunda anlaşma sağladığı belirtildi.

KAMPA KATILACAK

Amartey, sağlık kontrolleri için İstanbul'a davet edildi. Ardından Almanya'ya giderek kampa katılacak.

RESMİYET KAZANACAK



Bonservisi elinde olan 28 yaşındaki stoperin transferinin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.

DANIEL AMARTEY KİMDİR?

Leicester City formasıyla bu sezon 24 resmi maçta forma giyen Daniel Amartey bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı.