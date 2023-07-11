Beşiktaş, David Okereke'nin peşinde

Jackson Muleka'ya Suudi Arabistan, Mısır, Rusya ve Katar'dan gelen teklifler sonrası ayrılığı yakın gören Beşiktaş, hücuma takviye için harekete geçerek David Okereke'yi gündemine aldı.

TEKLİF SUNULDU

Club Brugge döneminden bu yana takip edilen 25 yaşındaki futbolcuyu almaya kararlı olan Beşiktaş, Cremonese'ye 4 milyon Euro satın alma opsiyonu içeren kiralama teklifi ileterek pazarlıkları başlattı.

Teknik direktör Şenol Güneş'in de onay verdiği oyuncuda şartları zorlayacak olan yönetim, İtalyanlardan gelecek yanıta kilitlendi.

TEKLİFİ KABUL EDECEK

Geçtiğimiz sezon Serie A'da forma giyen ancak takımının küme düşmesine engel olamayan Nijeryalı forvet, bir alt ligde mücadele etmek istemiyor. Bunu kulübüne de bildiren Okereke, Beşiktaş'tan gelen teklifi kabul edeceğini kaydetti.

Beşiktaş, Cremonese kiralama seçeneğini reddederse direkt bonservis için de bir öneri sunacak. Geçtiğimiz sezon Serie A ve İtalya Kupası'nda toplam 38 maçta 2558 dakika sahada kalan hücum oyuncusu, 9 gol, 3 asistle sezonu tamamlamıştı.

DAVİD OKEREKE KİMDİR

David Okereke 29 Ağustos 1997 tarihinde Lagos şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Nijerya uyrukludur. Gerçek adı da David Okereke Chidozie şeklindedir. David Okereke Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Patrick Bastianelli yapmaktadır. David Okereke, sağ ayağını kullanmaktadır.

David Okereke futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir:

3 Eylül 2015 yılında Lavagnese

6 Ocak 2016 yılında Spezia U19

1 Temmuz 2016 yılında Spezia Calcio

16 Ocak 2018 yılında Cosenza

30 Haziran 2018 yılında Spezia Calcio

9 Temmuz 2019 yılında Club Brugge

12 Ağustos 2021 yılında Venezia

30 Haziran 2022 yılında Club Brugge

28 Temmuz 2022 yılında Cremonese