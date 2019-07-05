Beşiktaş, Davide Santon için devreye girdi

İtalya Serie A’da İnter’de forma giydiği dönemde Portekizli teknik direktör Jose Mourinho’nun gözdesi olan ancak kariyerinde bir türlü beklenen patlamayı yapamayan Davide Santon, adım adım Beşiktaş’a geliyor... 28 yaşındaki futbolcu, sezonu Roma’da geçirirken, son 3 yıldır da bir türlü istediği şansı bulamadı. Bunun üzerine Sarı-Kırmızılı kulüp, Santon’a, “Kulüp bul” dedi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Adriano’nun yüksek ihtimalle ülkesine dönecek olması nedeniyle sol bekte yaşanan alternatifsizlik yüzünden Kara Kartal tecrübeli futbolcu için devreye girdi.

2+1 önerisi sunacaklar

Başkent ekibi ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Santon’u kadrosuna katmak isteyen Siyah-Beyazlılar’da Fikret Orman ve kurmayları ilerleyen günlerde İtalya’ya çıkarma yapacak. Roma’da gözden çıkarılan Santon için Beşiktaş’ın hedefi, uygun bir bonservis bedeliyle 2+1 yıllık sözleşme imzalamak.

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