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Spor

Beşiktaş, Denizlispor maçına hazır

Beşiktaş, Süper Lig'de Denizlispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

IHA25 Ekim 2020 Pazar 13:43 - Güncelleme: 25 Ekim 2020 Pazar 13:43
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BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas ve 5’e 2 çalışmasının ardından kısa koşular yapıldı. Antrenman, taktik programın yer aldığı uygulamalar, yarım sahada oynanan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig’in 6. haftasında yarın saat 20.00’de Denizli Atatürk Stadı’nda Denizlispor ile oynayacağı maç için bugün saat 16.00’da özel bir uçakla Denizli’ye giderek kampa girecek.

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