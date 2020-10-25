Beşiktaş, Denizlispor maçına hazır

IHA 25 Ekim 2020 Pazar 13:43 - Güncelleme: 25 Ekim 2020 Pazar 13:43

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas ve 5’e 2 çalışmasının ardından kısa koşular yapıldı. Antrenman, taktik programın yer aldığı uygulamalar, yarım sahada oynanan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig’in 6. haftasında yarın saat 20.00’de Denizli Atatürk Stadı’nda Denizlispor ile oynayacağı maç için bugün saat 16.00’da özel bir uçakla Denizli’ye giderek kampa girecek.