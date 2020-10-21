İSTANBUL 21°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ekim 2020 Çarşamba / 4 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8403
  • EURO
    9,2907
  • ALTIN
    484.718
  • BIST100
    1211.2
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş, Denizlispor maçına hazırlanıyor
Spor

Beşiktaş, Denizlispor maçına hazırlanıyor

Beşiktaş, Süper Lig'in 6'ncı haftasında 26 Ekim Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarına devam etti.

AA21 Ekim 2020 Çarşamba 16:19 - Güncelleme: 21 Ekim 2020 Çarşamba 16:19
ABONE OL

Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında 26 Ekim Pazartesi günü Yukatel Denizlispor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmanda siyah-beyazlılar, pas, 5'e 2, dar alanda kontrol pas ve oyun çalışmaları yaptı.

Antrenman, yarım sahada oynanan çift devreli maçın ardından şut çalışması ile tamamlandı.

Yönetim kurulu üyeleri Emre Kocadağ ile Erdal Torunoğulları da antrenmanın bir bölümünü izledi.

Beşiktaş, Yukatel Denizlispor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın sabah gerçekleştireceği idmanla devam edecek.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.