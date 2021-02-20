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Spor

Beşiktaş Denizlispor maçına hazırlanıyor

Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında Yukatel Denizlispor ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

AA20 Şubat 2021 Cumartesi 15:13 - Güncelleme: 20 Şubat 2021 Cumartesi 15:13
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Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmanda siyah-beyazlılar,
istasyon koşularının ardından 5'e 2, dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları ile minik kale maç oynadı.

Antrenman, yarım sahada oynanan çift kale maç, kondisyon koşuları ve şut çalışması ile tamamlandı.

Yarını izinli geçirecek siyah-beyazlılar, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını, 22 Şubat Pazartesi günü gerçekleştireceği çalışmayla sürdürecek.

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